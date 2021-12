Beim Entladen: VW kracht in Dammbach geparkten Skoda

06.03.2018 Die Polizei Aschaffenburg stellt am 12. März auf blaue Uniformen um. Detail

Die Fahrerin eines VW Sharan übersah einen am Straßenrand parkenden Skoda, dessen Fahrer grade beim Entladen und prallte gegen das Fahrzeug. Der Nutzer des Skoda befand sich zum Unfallzeitpunkt nicht direkt am Wagen und kam mit dem Schrecken davon. Beide Autos wurden erheblich beschädigt.

Unfall im Kreisverkehr

Kleinostheim. Zu einem Zusammenstoß im Kreisverkehr an der B8 kam es am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr. Zum Unfallzeitpunkt durchfuhr eine Opelfahrerin den Kreisverkehr, als der Fahrer eines VW Touran die Vorfahrt missachtete und es zum Zusammenstoß kam. Es war Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro zu beklagen.