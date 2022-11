Beim Braten Rauchmelder in Lohr ausgelöst

Die alarmierten Rettungs- und Polizeikräfte mussten nicht eingreifen. Nach erneutem Scharfstellen der Brandmeldeanlage konnten die alarmierten Kräfte wieder abrücken.

Mit Anhänger an Auto hängen geblieben

Partenstein, Landkreis Main-Spessart Beim Rangieren mit dem Hänger blieb ein Partensteiner an einem geparkten Pkw hängen. Dabei verhakt sich der Anhänger im geparkten Fahrzeug und reißt die Frontstoßstange ab. Am geparkten Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Angetrunken im Auto durch Lohr unterwegs

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, Nachmittag stellten Beamte der Lohrer Polizei bei einer Fahrzeugführerin Alkoholgeruch fest. Der mit der Dame durchgeführte Alkoholtest ergab 0,52 Promille. Sie durfte ihre Fahrt nicht fortsetzen und muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro und 1 Monat Fahrverbot rechnen.

In zu engem Bogen abgebogen - Unfall in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Ist ein Fahrzeugführer in der Pfingstgrundstraße. Er streifte dabei einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und beschädigte diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Beim Schwarzangeln am Main erwischt

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart Hat die Lohrer Polizei eine 46 Jährige. Die Dame angelte an der Mainlände ohne im Besitz eines Angelscheins zu sein. Die Dame wurde wegen Fischwilderei angezeigt.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Bei Hafenlohr in den Straßengraben gerutscht

Hafenlohr, Lkr Main-Spessart Glücklicherweise unverletzt blieben die Insassen eines Pkws, der am Sonntagabend von der Fahrbahn abkam. Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Pkw Opel Meriva die Staatsstraße 2315 von Altfeld kommend in Richtung Marktheidenfeld. Mit im Fahrzeug befand sich sein 4-jähriger Sohn. Aus ungeklärter Ursache kam der Fahrer alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, fuhr etwa 100 Meter in einem Graben und blieb anschließend hinter einer dortigen Leitplanke stehen. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 5150 €.

Acht Heizkörper illegal aan Urspringer Feldweg entsorgt

Urspringen, Lkr Main-Spessart Vermutlich in der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurden illegal alte Heizkörper entsorgt. Diese wurde auf einem Feldweg nahe der Staatsstraße 2438 zwischen Urspringen und Stadelhofen abgeladen. Da die Heizkörper höchstwahrscheinlich asbesthaltig sind, besteht eine Gefahr für die Umwelt. Da sie mit Schamottsteinen gefüllt sind und jeweils etwa 90 kg wiegen, müssten sie mit einem größeren Fahrzeug oder Hänger transportiert worden sein. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld