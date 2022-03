Beim Ausparken in Marktheidenfeld Fußgängerin angefahren

Am Freitagmorgen übersah eine weibliche, 66-jährige Fahrzeugführerin beim Rückwärtsausfahren aus einer Parklücke an einem Verbrauchermarkt in der Luitpoldstraße eine Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 89-jährige Fußgängerin zu Boden stürtze. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Zur medizinischen Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Teleskopleiter in Esselbach gestohlen

Esselbach - Lkr. Main-Spessart - Im Zeitraum vom 10.02.2022 bis zum 03.03.2022 wurde von einer Baustelle in der Dorfstraße in Kredenbach der obere Teil einer dreiteiligen Teleskopleiter gestohlen. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben kann, möge sich bitte bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld melden. Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl mit Hilfe eines Zeugen geklärt

Marktheidenfeld - Lkr. Main-Spessart - Im vergangenen Jahr wurden mehrere Einbrüche durch einen männlichen, 31-jährigen Täter begangen. Im Rahmen dieser Ermittlungen konnte eine Geldkassette aufgefunden werden. Dank eines erfolgreichen Zeugenaufrufs konnte diese zugeordnet werden. Sie diente ursprünglich als Vertrauenskasse und wurde Mitte des Jahres 2021 entwendet.