Beim Ausparken in Frammersbach Fußgänger verletzt

Nach Polizeiangaben parkte ein Autofahrer in der Lohrtalstraße beim dortigen Lebensmittelmarkt aus. Dabei habe er einen Fußgänger übersehen, welcher sich zum diesem Zeitpunkt hinter dem Auto befand. Der Wagen prallte gegen den Fußgänger, welcher daraufhin stürzte und leicht verletzt wurde. Zur weiteren Behandlung kam der Fußgänger in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert

Lohr. Im Zuge anderer Ermittlungen, kontrollierte eine Streife der PI Lohr am Main einen Pkw Mazda in der Rechtenbacher Straße in Lohr. Hierbei konnte beim 38-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Aschaffenburg Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und führte zu einem Ergebnis von 3,14 Promille. Die Weiterfahrt wurde folglich unterbunden und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Illegale Müllentsorgung

Lohr. Die Polizei Lohr erhielt die Mitteilung, dass in der Straße Am Kraibach bei der dortigen Eisenbahnbrücke Sperrmüll entsorgt wurde. Es konnten keine Hinweise auf den Verursacher erlangt werden.

Zeugen, die Täterhinweise geben können, werden gebeten sich bei der PI Lohr a. Main telefonisch unter 09352/87410 oder per E-Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

rbb/Polizei Lohr