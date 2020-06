Ein 76-jähriger Autofahrer parkte am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in der Bahnhofstraße rückwärts aus einer Parklücke aus. Hierbei übersah er einen geparkten Suzuki und touchierte diesen mit seinem Heck. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 1000,- Euro.

stru/Polizei Gemünden