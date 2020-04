Beim Abbiegen überholt - Unfall

Fahrrad beschädigt

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. In Retzbach wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein am Hauenweg 11 unverschlossen abgestelltes schwarzlilafarbenes Damenrad der Marke Hercules entwendet. Das Rad konnte bei einer Nachschau von den Polizeibeamten ca. 400 Meter weiter beschädigt aufgefunden werden. An beiden Rädern waren die Radmäntel abgezogen, das Vorderrad war verbogen.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem unbefugten Nutzer und Verursacher der Schäden unter Tel.: 09353/97410.

Lkw-Fahrer übersieht geparkten Wagen

Neubessingen, Lkr. Main-Spessart. Am Montag übersah gegen 18:30 Uhr der 43-jährige Fahrer eines Baustellen Lkw in Neubessingen beim rückwärts Rangieren in der Hofstättstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Lkw stieß mit einem Hinterreifen gegen das Heck des Pkw, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 3000.- Euro entstand.

Kleinkraftradfahrerin leicht verletzt

Laudenbach, Lkr. Main-Spessart Am Dienstag stürzte gegen 18:30 Uhr die 17-jährige Fahrerin eines Motorrollers ohne Fremdbeteiligung auf einem Ortsverbindungsweg zwischen Himmelstadt und Laudenbach. Die Frau musste aufgrund ihrer bei dem Unfall erlittenen Verletzungen durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt