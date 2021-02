Beim Abbiegen Kawasaki-Fahrer übersehen - Kawasaki und Mercedes beschädigt

Am 23.02.2021, gegen 15.55 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Haibacher mit seinem Mercedes auf der Staatsstraße 2306, von Gelnhausen kommend Richtung Geiselbach. Hier wollte er dann nach links Richtung Huckelheim abbiegen. Zeitgleich fuhr ein SUV in entgegengesetzter Richtung und bog nach rechts Richtung Huckelheim ab. Dass hinter dem SUV noch ein 16-jähriger mit seiner Kawasaki fuhr, übersah der Haibacher und der Kradfahrer konnte einen Sturz nur mit einem waghalsigen Ausweichmanöver verhindern und kollidierte mit dem Mercedes. Bei beiden Fahrzeugen, Kawasaki und Mercedes, wurden nur die Blinker beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden etwa 650 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Auto in Alzenau angefahren und geflüchtet

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am 19.02.2021, zwischen 10.00 Uhr und 13.30 Uhr, parkte eine 55-jährige Alzenauerin ihren VW Sharan in der Meßmerstraße. Bei der Rückkehr gegen 13.30 Uhr stellte die Alzenauerin einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000.- Euro.

Sachdienliche Hinweise zu Unfallflucht erbittet die Polizei Alzenau unter 06023/944-0

Kräutermischung aufgefunden

Alzenau, Lkrs. Aschaffenburg. Am 23.02.2021, gegen 12.45 Uhr, wurde in Alzenau, Bahnhof Michelbach, eine 29-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei konnte eine illegale Kräutermischung mit zugefügtem THC-Wirkstoff festgestellt werden. Die 29-Jährige wird wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

