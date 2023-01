Beim Abbiegen in Marktheidenfeld Auto übersehen: Hoher Schaden

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Fahrzeuginsassen des entgegenkommenden Pkw leicht verletzt und im Anschluss durch den Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 43.000 Euro. Die Verkehrsregelung während der Unfallaufnahme wurde von 16 Feuerwehrkräften der Freiwilligen Feuerwehr Altfeld übernommen. Gegen den 43-Jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen einer fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld

Schlägerei unter Hausbewohnern

Karlstadt-Stetten. In der Nacht vom Samstag auf den Sonntag gerieten zwei Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Streit. Hierbei schlugen beide Kontrahenten aufeinander ein, sodass beide Verletzungen davontrugen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Streit schlichten und verwiesen die Männer zurück in ihre Wohnungen. Die beiden Beteiligten müssen sich nun jeweils in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung verantworten.

Fahrrad entwendet

Retzbach. Im Zeitraum vom Freitagmorgen bis Samstagnachmittag wurde am Bahnhof in Retzbach ein Fahrrad im Wert von

ca. 100 Euro gestohlen. Die Geschädigte stellte ihr weiß/schwarzes Citybike der Marke Cyco am Freitag um 7 Uhr ab und brachte ein Schloss an. Als

sie am Samstag gegen 16 Uhr zurück kam waren sowohl Fahrrad als auch das Schloss entwendet.

Hinweise zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.

