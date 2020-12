Beim Abbiegen in Kahl Auto übersehen - Fahrzeug bleibt über Leitplanke hängen

Am Mittwochmittag gegen 15.00 Uhr befuhr eine 46-jährige Frau mit ihrem VW Polo die Königsberger Straße in Kahl und wollte an der Kreuzung zur Alzenauer Straße nach rechts in Richtung Ortsmitte abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrberechtigten VW Caddy eines 55-jährigen Mannes, der die Alzenauer Straße aus Richtung Alzenau befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der rechten, hinteren Fahrzeugseite des VW Caddy, wodurch dieser sich drehte und über der Leitplanke zu den dort angrenzenden Bahnschienen hängen blieb. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beläuft sich auf rund 4000 Euro. Der Caddy musste durch ein Abschleppunternehmen von der Leitplanke gehoben werden, um anschließend seine Fahrt fortsetzen zu können.

dc/Meldung der Polizei Alzenau