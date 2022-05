Beim Abbiegen: Auffahrungfall bei Marbach

Am Donnerstag bremste gegen 10.35 Uhr ein 77-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 26 zwischen Heugrumbach und Müdesheim ab, um nach links in Richtung Marbach abzubiegen. Ein ihm nachfolgender 70-jähriger Autofahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den bremsenden Pkw auf. Bei dem Unfall wurden die beiden Personen in dem auffahrenden Pkw leicht verletzt und mussten mit einem Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10500.- Euro.

Unfallflucht

Himmelstadt. Im Zeitraum von Freitag 06.05.2022 bis Mittwochabend, 11.05.2022, wurde in der Daimlerstr. 31 in Himmelstadt ein Bauzaun, mit dem das Grundstück umfasst ist, beschädigt. Mit großer Wahrscheinlichkeit touchierte ein dort rangierendes Fahrzeug den Metallzaun, wobei an dem Zaun ein Schaden in Höhe von ca. 300.- Euro entstand.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu der Unfallflucht unter Tel.: 09353/97410.

Polizei Karlstadt