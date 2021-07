Beifahrerseite von Corsa in Lohr zerkratzt

Der Corsa stand auf dem Parkplatz am Seeweg in Lohr im Bereich der Müllcontainer. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugen die etwas beobachtet haben können sich bei der Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 melden.

Turnbeutel am Nägelseeschulzentrum Lohr gefunden

Lohr. Am Donnerstag, 22.07.2021, gg. 15.20 Uhr, wurde ein Turnbeutel an den Bushaltestellen am Nägelseeschulzentrum gefunden. Der Verlierer kann sich an das Fundamt der Stadt Lohr wenden. Dorthin wird der Turnbeutel gebracht.

dc/Meldungen der Polizei Lohr