Beifahrer nach Auffahrunfall in Nilkheim verletzt

An der Kreuzung zur Großostheimer Straße wollten beide Fahrzeugführer nach rechts in Richtung Großostheim abbiegen. Als der Rover-Fahrer verkehrsbedingt an der Kreuzung halten musste, fuhr ihm der BMW-Fahrer, welcher ihn zu spät bemerkte, von hinten auf. Durch den Aufprall wurde der Beifahrer des Rover leicht verletzt. Nach erster medizinischer Versorgung vor Ort, bedurfte es glücklicherweise keiner weiteren Behandlung mehr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall weiterhin fahrbereit. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 5.000 Euro .

Unfallflucht im Parkhaus am Hauptbahnhof

Aschaffenburg. In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstag 18.30 Uhr, parkte die Geschädigte ihren Pkw Volvo im Parkhaus am Hauptbahnhof auf der Parkebene 1, Stellplatz 132. In dieser Zeit muss der Pkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer touchiert und beschädigt worden sein. Durch den Unfall wurde der Volvo am hinteren Bereich des Fahrzeugs beschädigt. Aufgrund des Schadens muss davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher die Berührung bemerkt hatte und von der Unfallörtlichkeit flüchtete. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun wegen unerlaubtem

Entfernen vom Unfallort. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.



Sachbeschädigung an Kfz in der Friedrichstraße

Aschaffenburg. Am Sonntagmorgen, gegen 1:55 Uhr, wurde durch einen Zeugen beobachtet, wie eine unbekannte männliche Person in der Friedrichstraße gegen die Beifahrertür eines am Fahrbahnrand geparkten Smart trat. Anschließend entfernte sich der unbekannte Täter fußläufig in Richtung Aschaffenburger Hof. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Ca. 170cm, Mitte 30, weißes T- Shirt mit Aufdruck, enge helle Jeans, sehr kurze Haare und trug eine Brille. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.



flüchten vor Polizei Ladendiebe flüchten vor Polizei

Innenstadt. Am Samstag, den 23.04.2022, gelang es zwei männlichen Ladendieben in der Galeria Kaufhof mehrere Flaschen Parfüm zu stehlen und mit der Beute zu entkommen. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, nachdem die Täter das Kaufhaus verlassen hatten. Der Ladendetektiv verfolgte die Täter auf frischer Tat und verständigte zeitgleich telefonisch die Polizei. Im Park Schöntal konnten die beiden Ladendiebe durch die Streife angetroffen werden. Nachdem die beiden Ladenddiebe durch die Streife angesprochen wurden, ergriffen beide schnellen Fußes die Flucht in Richtung Wolfstahlplatz. Einer der beiden Täter konnte durch die Streife eingeholt und zunächst vorläufig festgenommen werden. Zu dem zweiten Täter liegen aktuell noch keine Hinweise vor. Der männliche Täter hatte südländisches

Aussehen, ist ca. 20 - 25 Jahre alt und soll eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke getragen haben. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg ermittelt nun u.a. wegen Ladendiebstahl gegen die beiden Diebe. Die Beute beläuft sich auf ca. 900 Euro. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der

Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.





mkl/Polizei Aschaffenburg