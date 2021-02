Bei Zellingen im Auto überschlagen -54 Jahre alter Mann verletzt

Gegen 7 Uhr kurz vor Duttenbrunn verlor er laut Polizeibericht bei widrigen Fahrbahnverhältnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Gewalt über seinen Renault. Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen.

Der Twingo-Fahrer wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt und vom Rettungsdienst mit Verdacht auf multiplen Prellungen und einer Rippenserienfraktur zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verlegt. Am nicht mehr fahrbereiten Renault des 54-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Darüber hinaus war bei dem Abflug des Twingo ein Leitpfosten beschädigt worden. Der Gesamtschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Zur Unterstützung bei der Bergung und Verkehrslenkung waren die Feuerwehren von Zellingen und Duttenbrunn im Einsatz.

Arnstein: Randsteine beschmiert

Mehrere Schmierereien im Bereich der B26 bei Arnstein wurden am vergangenen Dienstag (23.02.) bei der Karlstadter Polizei zur Anzeige gebracht.

Demnach hatte ein Unbekannter im Verlauf der letzten Wochen mehrere Randsteine im Bereich des neuen Arnsteiner Kreisverkehrs und der Verkehrsinsel der Abfahrt Gänheim mit Graffitis verschandelt. Die Schmierereien erfolgten mittels Sprühfarbe und zeigten die Fußballverein-Logos „S04" in blau bzw. „FCN" in roter Farbe. Der Schaden an den betroffenen Randsteinen beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

Karlstadt: Vorrang missachtet - Unfall

Ohne Verletzte endete am Freitagabend (26.02.) ein Verkehrsunfall, der sich in Karlstadt auf der sogenannten „Schwenk-Kreuzung" ereignet hat.

Eine 64-jährige VW-Fahrerin hatte die Obere Torstraße von Mühlbach kommend befahren und wollte gegen 20:15 Uhr an der besagten Kreuzung nach links in die Ringstraße abbiegen.

Dabei übersah sie den entgegenkommenden Skoda einer 18-Jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Skoda kam, bei dem der VW in die linke Fahrzeugfront des Unfallgegners fuhr und diesen auf die anschließende Verkehrsinsel und ein dortiges Verkehrszeichen schob.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen und dem Verkehrszeichen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Polizei Karlstadt/kick