Bei Verkehrskontrolle in Marktheidenfeld Drogen gefunden - Mann flieht

Gegen 16.00 Uhr wurde „An der Köhlerei/Nordring" ein Auto angehalten und kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich die 51-jährige Fahrerin sowie ihr 31-jähriger Beifahrer. Als die Polizisten bei der Durchsuchung des Rucksacks des Mannes Rauschmittel fanden, rannte dieser davon. Ein Beamter nahm fußläufig die Verfolgung auf. Hierbei entledigte sich der Mann diverser Sachen aus seinen Hosentaschen.

Er konnte jedoch eingeholt und dingfest gemacht werden. Bei den während der Flucht entledigten Gegenständen handelte es sich um verschiedenste Arten von Betäubungsmitteln, unter anderem ca. 200 g Haschisch. In der Folge wurden weitere Rauschgiftutensilien, eine Feinwaage und Bargeld aufgefunden und sichergestellt. Aufgrund dieser Umstände ordnete der Ermittlungsrichter die Durchsuchung der Wohnung des Mannes an. Diese erfolgte unter Einbeziehung eines Rauschgifthundes, führte jedoch nicht zum Auffinden weiterer Beweismittel.

Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie händigte bei der Kontrolle den Führerschein einer anderen Frau aus, der wegen Verlust zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ölwanne und Kühler aufgerissen: Triefenstein

Ein großer Steinbrocken war die Ursache für einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an einem Auto. Der 19-jährige Fahrer eines Audi A 3 befuhr am Dienstag, gegen 01.30 Uhr, die Staatsstraße von Bettingen kommend in Richtung Homburg. Kurz vor der ersten Einfahrt nach Homburg lag ein großer Steinbrocken (etwa 20 x 30 cm) auf der Fahrbahn. Durch zu spätes Erkennen in der Dunkelheit konnte der Autofahrer nicht mehr ausweichen und fuhr über den Stein. Dadurch wurden die Ölwanne und der Kühler des Audis aufgerissen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn. Wie der Stein auf die Fahrbahn kam, ist derzeit nicht bekannt.