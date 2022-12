Bei Unfallaufnahme auf A3: Gefälschte Dokumente und Betäubungsmittel sichergestellt

Zudem führte er eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich. Die weiteren Ermittlungen führt die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang kam es auf der A3 in Fahrtrichtung Nürnberg am Samstagvormittag, gegen 09:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Die anschließende Unfallaufnahme erfolgt durch eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei.

Im Rahmen der Personalienfeststellung der Unfallbeteiligten und deren Fahrzeuginsassen händigte ein 29-Jähriger einen bulgarischen Personalausweis sowie einen bulgarischen Führerschein aus. Bei beiden Dokumenten stellten die Beamten schnell fest, dass es sich um Totalfälschungen handelt. Zudem konnten bei dem Mann geringe Mengen Cannabis und Amphetamin aufgefunden werden. Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle transportiert.

Dort wurde zunächst eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann durchgeführt. Im Anschluss wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen. Er wird sich nun wegen Urkundenfälschung, dem Besitz von Betäubungsmitteln sowie Verstößen nach dem Aufenthaltsgesetz verantworten müssen.

Auseinandersetzung vor Diskothek – Zwei Personen leicht verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Eingang einer Diskothek ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Diese hatte zwei leicht verletzte Personen und mehrere Ermittlungsverfahren zur Folge. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt.

Gegen etwa 22:30 Uhr ging die Mitteilung über die Streitigkeit in der Luitpoldstraße ein. Am Eingang einer dortigen Diskothek kam es dem Sachstand nach zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe von vier Männern und dem dortigen Personal. In der Folge kam es zu einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung, die auch beim Eintreffen der ersten Streifen noch im Gange war. Die Kontrahenten mussten durch die Polizeibeamten zunächst getrennt werden. Der genaue Sachverhalt ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei. Dem Sachstand wurde der deutlich alkoholisierten Personengruppe im Alter von 16 bis 42 Jahren der Zutritt in die Lokalität verweigert, woraufhin diese zunächst mit einer Getränkedose nach einem 48-jährigen Angestellten geworfen und in der Folge auf diesen eingeschlagen hätten. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt.

Gegen die vier Männer, die sich auch gegenüber den eingesetzten Beamten fortwährend aggressiv verhielten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Durch die Staatsanwaltschaft wurde zudem bei allen Vieren eine Blutentnahme angeordnet. Ein 18-Jähriger aus der Gruppe, der ebenfalls leicht verletzt wurde, erstattete zudem Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 48-jährigen Angestellten.

Pkw schneidet Kurve – Unfallverursacher flüchtet

KLEINWALLSTADT, LKR. ASCHAFFENBURG. Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag kam ein 19-Jähriger mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kam erst in einer Böschung zum Stehen. Die Beifahrerin des jungen Mannes wurde leicht verletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Aschaffenburger Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr der 19-Jährige mit seinem Daimler die Kreisstraße in Richtung Dornau, als ihm im Bereich einer Kurve ein schwarzer Kleinwagen entgegengekommen ist. Der 19-Jährige versuchte nach links auszuweichen, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Er kam erst nach rund 30 Metern in einer Böschung zum Stehen. Der Fahrer des schwarzen Kleinwagens flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen des Verkehrsunfalls zu kümmern. Die Beifahrerin des 19-Jährigen wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden.

Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Zeugin beobachtet Verkehrsunfall – Schwarzer VW flüchtet von Unfallstelle

STOCKSTADT A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Samstag wollte eine Zeugin dem Unfallverursacher zur Hilfe kommen. Dieser lehnte dies jedoch ab und flüchtete von der Unfallstelle. Die Aschaffenburger Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. Der Verkehrsunfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen in der Nacht zum Samstag, gegen Mitternacht, in der Schwarzwaldstraße. Ein Unbekannter fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen einen geparkten Pkw, wodurch dieser mehrere Meter verschoben wurde und der linke Hinterreifen abgerissen wurde. Eine Zeugin wurde auf den Unfall aufmerksam und erkundigte sich bei dem mutmaßliche Unfallverursacher, ob sie diesem helfen könne. Dieser flüchtete jedoch kurz darauf von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem geparkten Pkw beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Eine Streife der Aschaffenburger Polizei begab sich an die Unfallörtlichkeit und konnte ihm Rahmen der Unfallaufnahme erste Erkenntnisse zu dem flüchtigen Pkw ermitteln. Es handelt sich hierbei vermutlich um einen schwarzen VW Tiguan bzw. T-Roc, welcher im Bereich der Front stark beschädigt sein muss.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.