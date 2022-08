Bei Streit in Babenhausen Flaschen geworfen: Drei Verletzte

Gegen 0.45 Uhr wurde die Polizei über die handfeste Auseinandersetzung vor dem Eingang einer dortigen Veranstaltung alarmiert. Sofort begaben sich die Ordnungshüter zum Einsatzort. Die unbekannten Angreifer befanden sich nicht mehr an der Tatörtlichkeit. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen die vier Flüchtigen eine andere Gruppe, drei junge Männer, angegriffen und mit Flaschen beworfen haben. Hierbei wurden drei junge Männer, unter anderem ein 24-Jähriger am Kopf, verletzt. Dieser wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Angreifer sollen um die 25 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie hatten schwarze Haare und einen Bart.

Das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.