Bei Schneematsch ins Schleudern geraten

Hierbei wurden mehrere Leitplankenfelder in Mitleidenschaft gezogen und es entstand mit 20.000 Euro erheblicher Sachschaden.

Zu schnell abgefahren

Alzenau. Zu schnell ist ein 18-Jähriger an der Anschlussstelle Alzenau-Mitte von der Autobahn abgefahren. Im Abfahrtsast kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die gegenüberliegende Außenleitplanke. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Unzureichender Sicherheitsabstand

Waldaschaff. Verkehrsbedingt musste ein 45-Jähriger seine Fahrt verlangsamen, da sich auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt ein Stau gebildet hatte. Ein nachfolgender 55-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das bremsende Fahrzeug vor sich auf.

Durch den Aufprall wurde der 55-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Fahrzeug des 45-Jährigen wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Zur Absicherung der Unfallstelle musste die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Nach etwa 30 Minuten konnten zwei von drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden. Der auffahrende Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand 7.500 Euro Sachschaden.

Sekundenschlaf bringt Fahrer in den Grünstreifen

Kahl. Vermutlich aufgrund Sekundenschlafs kam ein 50-Jähriger auf der A 45 mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Anschließend durchfuhr er etwa 100 Meter Grünstreifen und blieb beschädigt abseits der Fahrbahn stehen. Durch die Fahrt im Grünstreifen entstand am Fahrzeug 15.000 Euro Sachschaden.

Erhebliche Behinderungen durch technischen Defekt

Weibersbrunn. Für erhebliche Verkehrsbehinderungen sorgte am Freitagabend ein Sattelzug kurz vor der Rastanlage Spessart-Nord. Aufgrund eines technischen Defekts blieb der Sattelzug auf der A 3 liegen, wobei er nicht mehr vollständig auf den Seitenstreifen fahren konnte und teilweise den rechten Fahrstreifen blockierte.

An der Zugmaschine liefen Betriebsstoffe aus und verschmutzten die Fahrbahn. Da die Autobahn an dieser Stelle leicht abschüssig ist, musste diese vorübergehend voll gesperrt werden, nachdem sich die Betriebsstoffe auf die übrigen Fahrstreifen verteilten. Durch die notwendigen Absicherungs- und Reinigungsarbeiten bildete sich ein Rückstau von etwa zehn Kilometern Länge.

vd/VPI Aschaffenburg