Bei Schneeglätte von Fahrbahn abgekommen

In einer scharfen Linkskurve verlor der Mann aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam im Straßengraben zum Stehen. Dabei kollidierte sein Wagen mit einem Verkehrsschild. Die Fahrzeugfront wurde komplett beschädigt. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Fahrübungen auf dem Volksfestplatz

Aschaffenburg. Am Freitag gegen 17.45 Uhr führte eine 30-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Fahrübungen auf dem Aschaffenburger Volksfestplatz durch. Die Frau ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen beide Personen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen Ermächtigen zu diesem Delikt eingeleitet.

Vorfahrt genommen und Sachschaden verursacht

Sailauf. Am Freitag gegen 16.50 Uhr ist ein Sailauf ein Verkehrsunfall passiert, der einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro nach sich zog. Eine Pkw-Führerin wollte von der Steingasse nach rechts in die Aschaffenburger Straße einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, es kam zum Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand.

Polizei Aschaffenburg/mm