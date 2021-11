Bei Schnee gegen Auto gefahren: Rollerfahrer in Bischbrunn verletzt

Dieser war bei Schneefall durch schlechte Sicht gegen ein geparktes Auto gestoßen und hatte sich dadurch verletzt. Der 31-jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden durch den Unfall beträgt ca. 1700 Euro.

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr wurde die Polizeiinspektion Marktheidenfeld von einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt verständigt. Dort hatte ein Mann eine Jacke an sich genommen und das Geschäft verlassen, ohne die Jacke zu bezahlen. Der flüchtige Ladendieb konnte jedoch von einer Streife im Rahmen der Fahndung gestellt und die Jacke im Wert von 30 Euro zurückgebracht werden. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

Handy in Marktheidenfeld gestohlen

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein Nagelstudio in der Innenstadt und versuchte sich auf Spanisch mit dem Betreiber verständlich zu machen. Der Mann lief hierbei auch im Geschäft umher, wobei es ihm gelang, das Handy einer Kundin zu entwenden. Diese bemerkte den Diebstahl zunächst nicht. Erst als der Täter das Geschäft bereits verlassen hatte, wurde der Diebstahl bemerkt. Der unbekannte Mann hatte derweil schon das Weite gesucht. Der Stehlschaden beträgt ca. 1000 Euro. Der unbekannte Mann war ca. 35 Jahre alt, 1,85 m groß, hatte eine schlanke Figur und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug einen knielangen braunen Mantel und einen braunen Hut. In Zusammenhang mit dem Diebstahl wäre von Bedeutung, ob der Mann auch in anderen Geschäften in der Innenstadt aufgefallen ist. Hinweise zu dem Vorfall bitte unter Tel. 09391/9841-0 an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld.

Autofahrer in Rettersheim alkoholisiert

Am Freitagabend gegen 23.15 Uhr wurde ein 35jähriger Pkw-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rettersheim (Triefenstein) angehalten. Bei der Kontrolle wurde bei dem Mann deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test am Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,61 mg/l. Bei dem Fahrer wurde deswegen eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt unterbunden.

Unfallflucht in Birkenfeld - Laterne beschädigt

Sachschaden in Höhe von ca. 3400 Euro wurde von einem unbekannten Fahrzeug in der Burgstraße in Billingshausen verursacht. Dort wurde am Freitag im Zeitraum von 7.15 Uhr bis 15 Uhr eine Straßenlaterne und eine Mauer beschädigt. Nach Sachlage dürfte der Unfall von einem Lkw verursacht worden sein.

Mann mit Haftbefehl gesucht

Am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr wurde ein 24-jähriger Mann im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Uettingen von einer Streifenbesatzung der PI Marktheidenfeld überprüft. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft vorlagen. Nachdem der 24-jährige die ausstehende Geldstrafe in Höhe von rund 4000 Euro bezahlt hatte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde jedoch ein neues Strafverfahren eröffnet, da er den für den Aufenthalt in Deutschland erforderlichen gültigen Pass nicht besaß.