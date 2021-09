Bei Sailauf: Bremsen eines Lasters fangen Feuer

Dieser war in Richtung Frankfurt unterwegs, als die Bremsen der Zugmaschine zu glühen anfingen, so die Polizei. Der Kraftfahrer bemerkte bei der Fahrt bergab die Rauchentwicklung und verließ mit seinem Fahrzeuggespann die Autobahn am Parkplatz Birkenhain. Hierbei entzündeten sich die Bremsen.

Der Fahrer konnte diese mittels Feuerlöscher und mit Hilfe Unbeteiligter zunächst löschen, jedoch gab es weiterhin eine starke Rauchentwicklung. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff konnten die Bremsen vollständig ablöschen. Der Laster war zunächst nicht mehr fahrbereit.