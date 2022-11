Bei Neuhütten in Leitplanke geprallt - Polizei findet Unfallflüchtigen

Sie hatten den Aufprall gehört, sich das Kennzeichen gemerkt und sofort die Polizei verständigt. Nach Auffinden des Unfallfahrzeuges konnte festgestellt werden, dass auch dieses durch den Aufprall erheblich beschädigt wurde. Es entstand am Fahrzeug wirtschaftlicher Sachschaden in Höhe von rund 60000 Euro. Gegen den Fahrer wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Ölspur nach Probefahrt durch Kreuzwertheim

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem am 19.11.2022, gegen 16.15 Uhr, durch Verkehrsteilnehmer eine größere Ölspur in Röttbach und Wiebelbach gemeldet wurde, konnte der Verursacher ermittelt werden. Dieser hatte mit einem landwirtschaftlichen Kraftfahrzeug eine Probefahrt durchgeführt. Da das Kraftfahrzeug jedoch nicht zugelassen war, erwartet ihn nun eine Anzeige und die Kosten für die Reinigung der Straße durch die Feuerwehr.

Scheibenwischer an Wagen in Kreuzwertheim angezündet

KREUZWERTHEIM, LKR. MAIN-SPESSART. Nachdem es bereits in der Nacht von Montag, 14.11.22, auf Dienstag, 15.11.22, in Kreuzwertheim in der Birkenstraße zu einer Sachbeschädigung durch Brandlegung gekommen war, kam es nun in der Nacht von Donnerstag, 17.11.22, auf Freitag, 18.11.22 erneut in der Birkenstraße zu einer derartigen Sachbeschädigung. Diesmal wurden die Scheibenwischer eines Pkw durch Feuer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

Unfallflucht in Marktheidenfeld

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitag Nachmittag, 18.11.22, gegen 16.00 Uhr, parkte ein Pkw Fahrer in der Ludwigstraße, Höhe Grundschule, rückwärts aus einer Parkbucht aus und stieß hierbei mit seinem Heck gegen einen auf der gegenüberliegenden Seite ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw. Anschließend entfernte er sich ohne sich um den Schaden zu kümmern vom Unfallfort. Die Fahrerin des beschädigten Pkw befand sich zum Unfallzeitpunkt in ihrem Pkw und konnte das Geschehen genau beobachten und das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen. Am beschädigten Pkw entstand ein Schaden von ca. 600 Euro. Den Unfallverursacher erwartet nun eine Anzeige wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

In Gegenverkehr gefahren

RODEB, LKR. MAIN-SPESSART. Eine 73jährige Pkw Fahrerin fuhr am Freitag, 18.11.22, gegen 17.30 Uhr mit ihrem Pkw von Roden kommend Richtung Zimmern. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Pkw in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw einer 20jahrigen Frau zusammen. Der Verkehr an der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr Roden geregelt.

Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Sachschaden von insgesamt 4500 Euro

Wildunfall mit einem Biber

BIRKENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro und ein toter Biber ist die Bilanz eines Wildunfalls am Freitag, 18.11.22, 23.00 Uhr, zwischen Karbach und Birkenfeld. Ein Pkw Fahrer hatte einen Biber auf der Straße zu spät gesehen und war mit diesem zusammengestoßen.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld