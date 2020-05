Unfall auf der A3: Bei Nässe in die Außenleitplanke

Ein Alfa Romeo, mit Frankfurter Zulassung kam alleinbeteiligt aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Nässe ins Schleudern und prallte in die rechte Außenleitplanke. Der Wagen kam mit massivem Frontschaden entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen. Der 23-Jährige Fahrer und die ebenfalls 23-Jährige Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon. Der 38-Jährige Mitfahrer, welcher im Fond hinten rechts saß, wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine weitere Insassin saß linksseitig im Fond. Sie wurde leicht verletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Tatkräftig unterstützt wurden die eingesetzten Beamten durch die Freiwillige Feuerwehr Waldaschaff bei der Absicherung und Reinigung der Fahrbahn. Es kam jedoch zu keinen relevanten Verkehrsstörungen.

VPI Aschaffenburg/mkl