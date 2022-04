Bei Langenprozelten in den Gegenverkehr geraten

Auf der Brücke der B 26 kam sie in den Gegenverkehr und stieß mit dem Daimler eines 22-jährigen Autofahrers zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtsachschaden beträgt ca. 15.000,- Euro.

Außerdem wurde die Fahrbahndecke beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Opel-Fahrerin wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer stürzte

Rieneck. Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Roller den Unteren Weinbergsweg. An der Kreuzung zur Schellhhofstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen von rechts kommenden Autofahrer und fuhr diesem gegen die linke Fahrzeugseite. Der Rollerfahrer kam hierdurch zu Fall, blieb aber unverletzt. Am Pkw Mercedes entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Wildunfälle

Gemünden. Am Samstagmorgen gegen 05:40 Uhr befuhr eine Autofahrerin die Kreisstraße MSP 11 von Steinbach kommend in Richtung Gemünden, als kurz vor Hofstetten ein Reh auf die Straße sprang. Die Autofahrerin erfasst das Tier. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Gössenheim. In der Nacht zum Samstag, gegen 00:45 Uhr, fuhr ein 64-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße MSP 10 von Gambach kommend in Richtung Sachsenheim. Hierbei erfasste er ein querendes Reh. Da das vermutlich verletzte Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Pkw Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.350 Euro.

Straßenlaterne angefahren und geflüchtet

Gemünden. Am Donnerstag, im Zeitraum von 15:00 bis 18:00, Uhr wurde in der Kesslerstraße gegenüber dem Ostring eine Straßenlaterne und ein Verteilerkasten angefahren. Beim Verursacher dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden.

Astschnitt verbrannt - Feuerwehr musste ausrücken

Rieneck. Am Samstag gegen 20:40 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle die Mitteilung ein, dass in Rieneck, im Bereich Oberer Weinbergsweg, der ganze Hang brennen würde. Beim Eintreffen der Rienecker Feuerwehr wurde festgestellt, dass ein 25-jähriger Mann seinen trockenen Astschnitt neben seinem Einfamilienhaus auf der Wiese seines Grundstückes abbrannte. Das Feuer war zwar beaufsichtigt, trotzdem entstand ein stattliches Feuer auf einer Fläche von 5-8 Quadratmetern, welches von der Feuerwehr vollständig gelöscht wurde.

Den 25-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Illegale Abfallentsorgung

Burgsinn. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmorgen entsorgte ein bislang unbekannter Täter sein Altpapier am Containerplatz „Im Unterreith".

Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit nach dem Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz dar.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Rauch aus Industriehalle - Sägespäne hatten sich entzündet

Burgsinn. In der Nacht zum Samstag, gegen 01:00 Uhr, wurde durch die Integrierte Leitstelle Rauch aus einem Betriebsgelände in der Bahnhofstraße gemeldet.

Das Gelände wurde durch Feuerwehrkräfte aus Rieneck, Gemünden, Fellen und Burgsinn abgesucht.

Hierbei wurde festgestellt, dass sich in einer Lagerhalle befindliche Sägespäne leicht entzündet hatten. Diese wurden abgelöscht. Es entstand kein Sachschaden.

vd/Polizei Gemünden