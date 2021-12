Bei Kontrolle in Karlstadt Marihuana gefunden

Anschließend wurde in der Wohnung des 17- jährigen weiteres Marihuana aufgefunden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des verbotenen Besitzes von Betäubungsmitteln nach dem Betäubungsmittelgesetz.



Parkendes Fahrzeug touchiert und gefluchtet

Karlstadt-Karlburg. Am Samstagabend gegen 18 Uhr wurde ein parkendes Fahrzeug in der Burgstraße in Karlstadt-Karlburg angefahren. Der Unfallverursacher fluchtete, nachdem er beim Rangieren an einem Mercedes hängengeblieben war. Es ist lediglich bekannt, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen grauen Opel gehandelt haben durfte. Am geparkten Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Fahrzeug durch Einkaufswagen beschädigt

Karlstadt. Am Samstagvormittag gegen 11 Uhr konnte eine Zeugin beobachten, wie ein Einkaufswagen beim Beladen eines Fahrzeuges gegen ein anderes Fahrzeug rollte und dieses dabei beschädigte. Die Nutzerin des Einkaufswagens kummerte sich jedoch nicht um die Regulierung des entstanden Sachschadens, sondern fuhr nach dem Beladen ihres Fahrzeuges davon, ohne ihre Daten zu hinterlassen. Am Fahrzeug, einem Seat, entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.





Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Zellingen. Zwischen dem 15.12. und dem 18.12.2021 wurden in der Gartenstraße von Zellingen mehrere Fahrzeuge durch Unbekannte zerkratzt und dadurch beschädigt. Alle Fahrzeuge waren in dieser Zeit auf der Straße geparkt und wurden mittels eines spitzen Gegenstandes beschädigt. Insgesamt wurden vier Fahrzeuge zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 4300 Euro.

