Bei Kontrolle Diebesgut aus Alzenauer Kirche gefunden

Bei der Festnahme des 28-jährigen konnte in seinem Rucksack eine Stola aufgefunden werden. Dessen Angaben zufolge wartete er vor der St. Justinius Kirche, als sein Freund die Stola aus der Kirche entwendete. Ein schwarzer Rucksack der Marke Polo wurde ebenfalls sichergestellt, da dieser vermutlich auch gestohlen wurde.

Außenspiegel abgefahren

Alzenau-Wasserlos. Am Freitag wurde in der Zeit von 18 Uhr bis 20 Uhr der linke Außenspiegel eines Pkw VWs bei einem Verkehrsunfall durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug in der Wasserloser Straße auf Höhe eines Restaurants geparkt. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.

Anhänger macht sich selbstständig

Alzenau. Als der Fahrer eines Pkw Daimler mit seinem Anhänger am Freitag gegen 17.30 Uhr die Brentanostraße befuhr, löste sich sein Anhänger von der Kupplung und rollte gegen einen Pkw Ford. Es entstand ein Unfallschaden von circa 4000 Euro.

An geparktem Pkw hängen geblieben und geflüchtet

Alzenau. Am Freitag in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11 Uhr stellte der Besitzer seinen schwarzen Pkw Audi auf einem Parkplatz eines Baumarkts in der Daimlerstraße ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, bemerkte er einen Unfallschaden an der Fahrerseite. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Unfallschaden von circa 150 Euro zu kümmern.

Polizei Alzenau/mm