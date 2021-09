Das Wohnmobil mit Kölner Zulassung war auf der A3 in Richtung Süden unterwegs und ist am Dienstagnachmittag ins Visier der Schleierfahnder geraten. Die Beamten unterzogen das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug an der Anschlussstelle Weibersbrunn einer Kontrolle und entdeckten dabei rund 13 Gramm Kokain und circa 60 Gramm Marihuana. Neben diesen Betäubungsmitteln fanden die Beamten bei der Durchsuchung der Fahrzeuginsassen noch jeweils wenige Gramm Haschisch.

Das Rauschgift wurde sichergestellt und die beiden 27 und 37 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Noch vor der Anhaltung des Wohnmobils tauschten die Beiden die Sitzplätze im Fahrzeug. Wie sich später herausstellte, hatte jedoch keiner von beiden eine gültige Fahrerlaubnis vorzuweisen. Da beide Insassen zudem mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen, wurde bei ihnen eine Blutentnahme angeordnet.

Neben der Betäubungsmitteldelikte müssen sich die Beschuldigten nun auch wegen der Verkehrsstraftaten verantworten. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm in der Folge die weiteren Ermittlungen in dem Fall.