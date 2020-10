Bei Grün stehengeblieben: Mann ohne Führerschein in Karlstadt unterwegs

Am Sonntag fiel gegen 20:15 Uhr einer Polizeistreife in der Arnsteiner Str. in Karlstadt ein vor den Beamten fahrender Pkw Peugeot auf, weil das Fahrzeuge an zwei Ampelanlagen bei Grünlicht stehenblieb und zudem beim Abbiegen keine Blinker benutzte. Bei der Kontrolle des 44-jährigen Mannes stellte sich dann heraus, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheines war. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden, ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

xere/Polizei Karlstadt