Bei Flucht mit Motorroller in Großostheim gestürzt

Zwei Jugendliche versuchten sich am vergangenen Samstag auf einem Motorroller einer Verkehrskontrolle durch eine Polizeistreife zu entziehen. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchteten sie durch Großostheim. Beim Versuch auf einen Radweg einzubiegen, gerieten sie in den Straßengraben und stürzten zu Boden. Der 15-jährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. Der Grund des Fluchtverhaltens war offensichtlich, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Unter Drogeneinfluss am Steuer in Damm

Ein 25-jähriger Skoda-Fahrer wurde am Sonntag gegen 22 Uhr in der Glattbacher Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Fahrer wirkte währenddessen sehr unkonzentriert. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte einen vorherigen Konsum von Cannabis. Dem 25-Jährigen wurde daher die Weiterfahrt untersagt und mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

Schlägerei in Damm nur erfunden

Ein 16-Jähriger meldete am späten Samstagabend über den Notruf der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren maskierten und bewaffneten Personen. An der Einsatzörtlichkeit angekommen stellte sich heraus, dass sich der minderjährige Anrufer einen Spaß erlaubt hatte und der Sachverhalt nur erfunden war. Gegen den 16-Jährigen wurde nun ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen dem Missbrauch von Notrufen eingeleitet.

Pflanzendiebstahl in Goldbach

Ein bislang unbekannter Täter klaute in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen sechs Pflanzen vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße. Der Dieb hinterließ lediglich die leeren Blumentöpfe.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Auto in Kleinostheim zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am vergangenen Samstag zwischen 2 Uhr und 11 Uhr einen Mercedes in der Josef-Hepp-Straße. Ein entsprechender Schaden wurde auf der Beifahrerseite festgestellt. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat bereits eine tatverdächtige Person im Visier.

stru/Polizei Aschaffenburg