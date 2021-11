Was den Herren zu diesem respektlosen Verhalten getrieben hatte, ist nicht bekannt. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Beleidigung

Lkw verursacht Verkehrsstau

Aschaffenburg. Am Donnerstagabend, kurz nach 19 Uhr, bemerkte ein Lkw-Fahrer erst unmittelbar vor der Nilkheimer Bahnunterführung in der Großostheimer Straße, dass sein Fahrzeug zu hoch für die Weiterfahrt ist. Um dem Lkw das Rangieren zu ermöglichen, musste eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg die Straße kurzeitig sperren, wodurch es zu Rückstauungen in beide Fahrtrichtungen von mindestens 500 Metern Länge kam.

Einbruch in Bäckerei

Aschaffenburg. Am Donnerstag um 01:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Bäckerei im Roßmarkt. Der unbekannte Täter brach eine Tür auf der Seite zur Herstallstraße auf und verschaffte sich so Zutritt. Aus dem Inneren der Bäckerei erbeutete er anschließend mehrere Stangen Zigaretten im Wert von etwa 1.300 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Autofahrer mit Alkohol und Drogen am Steuer kontrolliert

Goldbach. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg kontrollierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00:30 Uhr einen 34-jährigen Mofafahrer in der Aschaffenburger Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von mehr als 0,7 Promille. Ein zusätzlich durchgeführter Urinschnelltest zeigte zudem einen vorangegangenen Konsum von Amphetamin. Die Weiterfahrt wurde durch die Beamten unterbunden und beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt.

Zwei Autos durch unbekannten Täter beschädigt

Mainaschaff. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Dienstag, 16.11.21/18 Uhr und Mittwoch, 17.11.21/12 Uhr zwei Fahrzeuge in der Straße Am Roten Heiligen. Beide Autos waren an der Straße geparkt und weisen auf der Beifahrerseite jeweils einen langen Kratzer auf. Der verursachte Schaden wird mit 3.000 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach dem Täter. Personen welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.