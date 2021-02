Bei Einlasskontrolle im Gericht Einhandmesser gefunden

Aura i. Sinngrund, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht zum Dienstag, gegen 03:50 Uhr, befuhr eine 34-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Burgjoß kommend in Fahrtrichtung Aura. Hierbei erfasste sie ein Reh, welches die Fahrbahn überqueren wollte. Das Reh verendete. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Montag gegen 15:45 Uhr parkte ein 89-jähriger Autofahrer in der Bahnhofstraße rückwärts aus. Beim Zurücksetzen übersah er eine dahinter stehende 82-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden