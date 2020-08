Bei Dunkelheit im Main - Gefährliches Bad im Main bei Erlenbach

Am Dienstag fanden Beamte der Wasserschutzpolizei gegen 22 Uhr am dichtbewachsenen Mainufer bei Erlenbach zwei Fahrräder auf, daneben lagen offensichtlich erst kürzlich zuvor abgelegte persönliche Gegenstände wie Kleidung und Wertsachen. Da die Beamten die Eigentümer der Gegenstände trotz weiträumiger Absuche der Örtlichkeit zunächst nicht auffinden konnten und zu befürchten war, dass den Eigentümern beim Baden im Main etwas zugestoßen war, entschlossen sich die Beamten weitere Such- und Einsatzmaßnahmen auszulösen.

Unmittelbar vor Einleitung dieser Maßnahmen und Alarmierung weiterer Kräfte, schwammen dann die Besitzer der Gegenstände, zwei 16-Jährige Jugendliche, vom gegenüberliegenden Ufer über den Main zurück. Zu diesem Zeitpunkt war der Bereich des Mains in diesem Bereich absolut dunkel und ein fahrendes Gütermotorschiff näherte sich. Die beiden Jugendlichen wurden daraufhin von den Beamten über die Gefahren des nächtlichen Schwimmens im Main ausführlich aufgeklärt.

Die Polizei appelliert deshalb mit der Bitte an alle, gerade bei Dunkelheit das Baden im Main zu unterlassen und weist ausdrücklich auf die Gefahren und Risiken, die ein Schwimmen in offenen, unbeaufsichtigten Gewässern mit sich bringt, hin.

Übermüdet und mit falscher Fahrerkarte unterwegs

Hösbach. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde von Beamten der Verkehrspolizei auf der A3 bei Hösbach ein Sattelzug angehalten und überprüft. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 53-Jährige Berufskraftfahrer im Fahrtschreiber, der die Fahrt- und Ruhezeiten des Fahrzeuglenkers aufzeichnen soll, die individuell zugeordnete Fahrerkarte einer fremden, nicht im Fahrzeug befindlichen Person eingesteckt hatte.

Seine eigene Fahrerkarte, die er offensichtlich im Wechsel mit der fremden Karte nutzte, konnte ebenfalls bei dem Herrn aufgefunden werden. Durch den Wechsel der Karten versuchte der Mann, der zuvor offensichtlich weit länger, als die ihm maximal gestattete Zeit am Steuer saß, die Überprüfung und Nachvollziehbarkeit seiner Fahrt- und Ruhezeiten zu erschweren.

Zudem hatte der Mann die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten, nach eigenen Angaben war er deshalb stark übermüdet. Seine Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Fälschung beweiserheblicher Daten und eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach