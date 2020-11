Bei der Tat beobachtet: Festnahme nach Kennzeichendiebstahl in Dieburg

Gegen 22 Uhr hatten Zeugen die beiden Verdächtigen in der Max-Planck-Straße in Dieburg beobachten können, als sie von einem geparkten Auto beide Kennzeichen entwendeten, an einen grauen Opel anbrachten und in Richtung Groß-Umstädter-Straße davonfuhren. Die aufmerksamen Anwohner informierten die Polizei, die sofort die Fahndung nach den Verdächtigen einleitete. Im Rahmen der Suche konnte das beschriebene Auto, besetzt mit dem Duo, in der Wilhelm-Leuschner-Straße in Darmstadt lokalisiert und gestoppt werden. Hier bestätigten sich die Beobachtungen der Zeugen und die entwendeten Kennzeichen wurden sichergestellt. Zudem zeigte sich, dass der 19-jährige Fahrer des Autos unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Tatverdächtigen wurden zur Wache gebracht. Dort wurde dem 19-Jährigen Blut entnommen sowie Anzeige erstattet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen.