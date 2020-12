Bei Coronakontrolle Jointgefunden

Am Dienstag um 22 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife zwei Personen in der Bahnhofstraße in Kahl. Die beiden Männer im Alter von 32 und 38 Jahren, die keinen Mund-Nasen-Schutz trugen, saßen in einem Buswartehäuschen und tranken Bier. Da sie keinen triftigen Grund für das Verlassen ihrer Wohnung hatten und somit gegen die nächtliche Ausgangsperre verstießen, erwarten beide nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Erschwerend kommt für den 38-Jährigen hinzu, dass bei ihm noch ein Joint aufgefunden und sichergestellt wurde.

Wildunfälle in Sommerkahl und Mömbris

Sommerkahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag um 09.45 Uhr erfasste ein 32-jähriger Opel-Fahrer, der von Schöllkrippen nach Blankenbach fuhr, ein Reh. Fazit: Reh tot, Pkw im Frontbereich beschädigt (2.000 Euro).

Mömbris, Lkr. Aschaffenburg. Am Dienstag gegen 13 Uhr kollidierte auf der Kreisstraße AB 10 ein 31-jähriger VW-Fahrer, der von Daxberg in Richtung Heimbacher Mühle fuhr, mit einem Wildschwein. An dem Pkw entstand ein Schaden von 1.500 Euro.

Alkohol aus Keller gestohlen - Täter ermittelt

Krombach-Oberschur, Lkr. Aschaffenburg. Wie gestern berichtet entwendete ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag aus Montag aus dem Keller eines Anwesens in der Frankenstraße diverse alkoholische Getränke im Wert von rund 100 Euro. Ermittlungen der Alzenauer Polizei führten nun zu einem 16-jährigen Schüler, der die Tat auch einräumte. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Diebstahls zu.

Unbekannter Sprayer am Kahler Campingplatz

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. In der Nacht von Montag auf Dienstag war ein unbekannter Sprayer im Bereich des Kahler Campingplatzes tätig. Er besprühte ein Werbeplakat, ein Wohnmobil und einen Wohnanhänger mit schwarzer Farbe. Der Gesamtschaden summiert sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau