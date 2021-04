Bei Babenhausen:  Fahrradfahrer bei Unfall verletzt 

Der 41-jährige Fahrer eines Skoda aus Schaafheim verließ am Freitag um 17.25 Uhr die Bundesstraße 45 um nach links auf die Landesstraße 3116 nach Babenhausen zu fahren. Hierbei übersah er offenbar einen 35-jährigen Fahrradfahrer aus Babenhausen, der in Richtung Rodgau unterwegs war. Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen am Kopf und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während das Fahrrad nicht mehr fahrbereit war, entstand am Octavia ein Sachschaden in Höhe von etwa

500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Offenbach. Nicht schlecht gestaunt haben dürfte ein Pizzalieferant am Freitag um 20.30 Uhr, als er nach der Auslieferung in der Fritz-Remy-Straße, Höhe der einstelligen Hausnummern, zu seinem Fahrzeug zurückkehren wollte und dieses verschwunden war. Vielleicht hätte der Diebstahl des grauen Seat Arosa mit Offenbacher Kennzeichen verhindert werden können, wenn der Ausfahrer den Zündschlüssel abgezogen und das Fahrzeug verschlossen hätte?

Zeugen, die Beobachtungen dazu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in

Offenbach unter Tel. 069/8098-1234.

Einbruchsversuch

Offenbach. Am Freitag in der Zeit von 11 bis 12 Uhr versuchten Unbekannte in Offenbach, Am

Heiligenstock, im Bereich der einstelligen Hausnummern, die Haustür eines Dreifamilienhauses aufzuhebeln. Vermutlich wurde der Täter bei der Tatausführung gestört und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter Tel. 069/8098-1234.

Fahrzeug aufgebrochen

Wachenbuchen. Die kurze Abwesenheit eines Autobesitzers nutzte ein Unbekannter, um am Freitag zwischen 15 und 16.30 Uhr in Wachenbuchen, Am Hühnerberg, einen silbernen Alfa

Romeo aufzubrechen. Der unbekannte Täter überwand das Türschloss offenbar mit einem Schraubendreher, um in das Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Da sich jedoch keine Wertgegenstände in dem Alfa befanden, musste der Einbrecher unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Auch hier bittet die Polizei in Hanau Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben

könnten, sich unter Tel. 06181/100-123 zu melden.

Polizei Südosthessen/mm