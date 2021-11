Bei Auffahrt auf A3: BMW kollidiert mit Laster

Eine Fahranfängerin beabsichtigte mit ihrem BMW am Mittwoch um 21:30 Uhr in den Fließverkehr der A 3 einzufahren. Hierbei missachtete Sie die Vorfahrt eines Lkw-Gliederzuges, der dort bereits auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war, und fuhr am Ende des Beschleunigungsstreifens auf die Hauptfahrbahn ein. Hierbei kollidierte ihr Pkw auf Höhe des linken Hinterrades mit der rechten vorderen Fahrzeugecke des Lkw. Im Folgenden wurde der BMW um 90 Grad nach links um die Hochachse gedreht und, bis zum Stillstand des abbremsenden Gliederzuges, quer zur Fahrbahn vor diesem hergeschoben.

Die linke Fahrzeugseite des BMW wurde eingedellt und verkratzt, das Fahrzeug blieb jedoch fahrbereit. Die 18-jährige Fahrerin blieb zum Glück unverletzt.

Die Schadenshöhe belief sich insgesamt auf ca. 5500 Euro.