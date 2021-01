Bei Altfeld von der Fahrbahn abgekommen - Autofahrer leicht verletzt

Ein leicht verletzter Autofahrer sowie 4100 € Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 6 Uhr, auf der Triefensteiner Straße. Der 22-jährige Fahrer eines Toyota Yaris fuhr von Rettersheim kommend in Richtung Altfeld. Vermutlich aufgrund von Fahrbahnglätte verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins rechte Bankett, fuhr zwei Leitpfosten um und rutschte anschließend etwa 30 bis 40 Meter quer über die Straße. Letztendlich kam er im linken, etwa 1,5 Meter tiefen Straßengraben zum Stehen. Hierbei wurde die Fahrzeugfront massiv beschädigt und die linke vordere Radaufhängung abgerissen. Während der polizeilichen Unfallaufnahme gab der Mann an, leichte Schmerzen im rechten Bein zu haben. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

dc/Meldung der Polizei Marktheidenfeld