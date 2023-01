Bedrohung mit Schusswaffe - Polizei stoppt Linienbus

Ersten Erkenntnissen zur Folge soll der Hanauer nach dem Zusteigen eines 15-Jährigen in den Bus mit diesem in Streit geraten sein, ihn geschlagen und eine Schusswaffe dabei in der Hand gehalten haben. Herbeigeeilte Polizeibeamte konnten den mit zahlreichen Insassen besetzten Bus in Hanau stoppen und den Jungen aufgreifen. Bei der aufgefundenen Schusswaffe handelte es sich um eine Softair-Pistole. Das Kind wurde seinen Eltern übergeben.

Wer sah den Unfall auf der L 3347 bei Nidderau

Nidderau. (aa) Nach einem Unfall in der Nacht zum Samstag auf der Landesstraße 3347, bei dem ein Renault am Straßenrand zurückgelassen wurde, fragt die Polizei: Wer hat den Unfall beobachtet? Zu welcher Zeit stand der weiße Megane abseits der Fahrbahn? Wer kann den Fahrer beschreiben? Nach ersten Erkenntnissen war der Renault in Richtung Nidderau Ostheim unterwegs, als der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen von der Straße nach rechts abkam und einen Leitpfosten beschädigte. An dem Fahrzeug, das der Polizei kurz nach 2 Uhr gemeldet wurde, entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Personen waren nicht an der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II zu melden.

Diebe stahlen Werkzeug in Rodenbach

Rodenbach/Niederrodenbach. (jm) Diebe erbeuteten unter anderem mehrere Baumaschinen, eine Tischkreissäge sowie eine Akku-Flex aus Containern von einer Baustelle in der Adolf-Reichwein-Straße. Zwischen Montagnachmittag, gegen 17 Uhr und Dienstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, betraten die Täter das umfriedete Baustellengelände und hebelten einen Überseecontainer sowie zwei Baustellencontainer auf. Eine genaue Auflistung der Beute wird noch erstellt. Der Wert wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Ein Schwerverletzter nach Unfall bei Langenselbold

Langenselbold. (cl) Schwere Verletzungen zog sich ein 22-jähriger Toyota-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag zu. Der 22-Jährige befuhr gegen 11.20 Uhr die Landstraße 3445 von Langenselbold aus kommend in Richtung Erlensee. Nach ersten Erkenntnissen kam der Langenselbolder in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Weidenzaun auf dem Dach zum Liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber schwerverletzt in ein Krankenhaus geflogen werden. Am Toyota und dem Weidezaun entstand erheblicher Sachschaden, den die Beamten auf rund 21.000 Euro schätzen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 zu melden.

Autoknacker stahl Werkzeugkoffer - Zeugen gesucht

Ronneburg. (aa) Ein Dieb zertrümmerte von Montag (17.30 Uhr) auf Dienstag (7.15 Uhr) im Ulmenweg an einem in Höhe der Hausnummer 3 geparkten Renault die Fahrertürscheibe. Der Täter schnappte sich aus dem weißen Trafic einen Werkzeugkoffer mit Messinstrumenten im Wert von etwa 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

Große Resonanz nach Verkehrskontrolle in Gelnhausen

Gelnhausen. (jm) Große Resonanz verzeichnete die Polizeistation Gelnhausen nach der Geschwindigkeitskontrolle am vorletzten Montag (wir berichteten) vor der Schule in der Philipp-Reis-Straße. "Nach der Berichterstattung in den Medien über unsere Kontrolle erhielten wir mehrere positive Rückmeldungen von den Bürgerinnen und Bürgern", sagte der stellvertretender Leiter der Polizeistation Gelnhausen, Polizeihauptkommissar Michael Betz und ergänzte: "Darunter war auch der Hinweis, dass sich insbesondere in den Nachmittagsstunden nicht alle Autofahrer an das Tempolimit halten." Die Beamten kontrollierten am Dienstagnachmittag für gut 75 Minuten wiederholt vor der dortigen Schule mittels Lasermessgerät den Verkehr. Hierbei überprüften die Ordnungshüter 68 Fahrzeuge. Die Schutzleute ahndeten erneut über 30 Ordnungswidrigkeiten unter anderem wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Gurtverstößen.

Einem Verkehrsteilnehmer wird zudem vorgeworfen, ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Betz sagte abschließend: "Verkehrssicherheit ist ein wichtiges Thema, insofern werden wir weiterhin wie bereits angekündigt ein Augenmerk auf die Sicherheit der Schulkinder und Lehrkräfte haben." Auch zukünftig werden die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Gelnhausen Verkehrskontrollen im Dienstbezirk durchführen.

