59-Jähriger droht in Erlenbach jungen Mann zu erschießen

Am Sonntag gegen 16:45 Uhr ereignete sich im Bereich der Verbrauchermärkte an der Miltenberger Straße ein Bedrohungsszenario, bei dem letztlich ein 59-Jähriger in Sicherheitsgewahrsam genommen wurde. Der Mann hatte zuvor offenbar grundlos unter anderem einen 21-jährigen Passanten verbal beleidigt und in Aussicht gestellt ihn nun erschießen zu wollen. Der Tatverdächtige griff hierzu schlüssig in seine Handtasche, als ob er eine Schusswaffe hervorholen wollte. Zwei Streifen der Polizei Obernburg konnten den 59-Jährigen zeitnah in Gewahrsam nehmen. Eine Schusswaffe wurde nicht aufgefunden. Ein Atemtest ergab eine Alkoholisierung von fast zwei Promille bei dem Störenfried, der sich nun im Strafverfahren verantworten muss.

Hund verrät Herrchen - Strafverfahren wegen Verstoß gegen Waffengesetz eingeleitet

Klingenberg a.Main (OT Trennfurt). Am Sonntag fielen einer Zivilstreife der Obernburger Polizei auf einem mainufernahen Laufweg im Bereich der Schwimmbadstraße gegen 14:15 Uhr zwei Jugendliche auf, die ihre Hunde ausführten. Einer der amtsbekannten Jugendlichen erkannte hierbei offenbar die Beamten und warf einen zuerst nicht näher bestimmbaren Gegenstand in ein angrenzendes Feld. Bei einer anschließenden Kontrolle gab er an, dass es sich um einen Holzstock für seinen Hund gehandelt habe. Nachdem sich der Hund jedoch für den angeblichen Stock überhaupt nicht interessiert hatte und der Gegenstand keinem Stock ähnelte wurde das Feld durch die Polizisten näher in Augenschein genommen. Hierbei wurde klar, warum der Hund keine Lust zum Apportieren hatte. Es handelte sich um ein verbotenes Butterfly-Messer. Die Waffe wurde sichergestellt und der 15-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz im Strafverfahren verantworten.

Betrunken auf getuntem Pedelec unterwegs

Erlenbach a.Main. Um 19:40 Uhr fiel am Sonntag einer Zivilstreife ein Pedelec-Fahrer in der Lindenstraße auf, der bei Dunkelheit ohne Nutzung des Rücklichts unterwegs war. Nachdem dieser angehalten wurde zeigte sich eine offenbar starke Alkoholisierung des Mannes. Ein vor Ort durchgeführter Atemtest ergab eine Alkoholkonzentration von 1,26 mg/l. Der 38-Jährige wurde zur PI Obernburg gebracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Fahrzeug fand ebenfalls den Weg zur Dienststelle, da es aufgrund offensichtlicher Manipulationen zur weiteren technischen Begutachtung sichergestellt wurde. Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass die Veränderungen an dem Pedelec zu einer unzulässigen Erhöhung der Leistung und Geschwindigkeit führten. Somit wurde das Gefährt zu einem haftpflichtversicherungspflichtigen Kfz, für welches auch eine Fahrerlaubnis erforderlich gewesen wäre. Der Tatverdächtige ist jedoch nicht in Besitz eines Führerscheines. Bei solchen Fahrzeugmodifikationen verringert sich die für Fahrrad- und Pedelec-Fahrer geltende Promillegrenze von 0,8 mg/l auf 0,25 mg/l.

Fahrt unter Drogeneinfluss auf Kraftfahrstraße

Großwallstadt. Am Sonntagmittag gegen 12:30 Uhr wurde der PI Obernburg eine Erwachsene mitgeteilt, die zusammen mit einem Kleinkind auf der Bundesstraße 469 nahe eines offenbar liegengebliebenen Pkw zu Fuß unterwegs sei. Eine Streife konnte hiernach die 37-jährige Fahrerin und ihren dreijährigen Sohn antreffen. Der Pkw VW blieb angeblich wegen Kraftstoffmangels liegen und musste abgeschleppt werden. Die Beamten stellten bei der Frau erhebliche Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Bei einer Durchsuchung konnten zwei Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden. Die Tatverdächtige wurde zur Dienststelle nach Obernburg gebracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und das Kind der Großmutter übergeben.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg