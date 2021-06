Beamte stellen 600 Gramm Amphetamin bei Durchsuchung sicher

Bereits im Frühjahr diesen Jahres führten intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg auf die Spur eines 31-Jährigen, der einen schwunghaften Handel mit Rauschgift, insbesondere Amphetamin, Marihuana sowie Crystal Meth im Kilobereich betreiben soll. Bei einer Wohnungsdurchsuchung des Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei Würzburg dann am frühen Mittwochmorgen u. a. rund 600 Gramm Amphetamin sichergestellt. Der 31-Jährige sowie zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 28 und 22 Jahren sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg und richterliche Anordnung mittlerweile in Untersuchungshaft.

Durchsuchung von Scheune liefert fast einen weiteres Kilo an Drogen

Aufgrund dieser kriminalpolizeilichen Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Würzburg einen Durchsuchungsbeschluss für ein Gebäude mit angrenzender Scheune im Raum Marktheidenfeld. Gegen 06:00 Uhr haben die Rauschgiftfahnder mit Unterstützung von Kräften des USK Würzburg der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführern der Operativen Ergänzungsdienste Würzburg das Anwesen betreten und den Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Dabei stießen sie in vermeintlich guten Verstecken auf insgesamt 600 Gramm Amphetamin, rund 300 Gramm Marihuana, Kleinmengen LSD, MDMA, Haschisch, Psilocybin-Pilze, sog. Magic Mushrooms sowie betäubungsmittelhaltige Arzneimittel. Ein 31-Jähriger und sein neun Jahre jüngerer Mitbewohner wurden vorläufig festgenommen.

Im Zuge der Anschlussermittlungen ergaben sich Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmitteln durch einen weiteren Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde auch für dieses Wohnanwesen ein Durchsuchungsbeschluss erlassen. Bei dem 28-Jährigen wurden Kleinstmengen an Rauschgift sowie Utensilien für Betäubungsmittel, die auf einen Rauschgifthandel hinweisen, aufgefunden. Der Mann konnte im Rahmen einer Fahndung aufgegriffen und festgenommen werden.

Alle drei Männer wurden in der Folge dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Die Beschuldigten wurden nach der Eröffnung der Haftbefehle in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert. In Zusammenhang mit dem sichergestellten Rauschgift werden die noch andauernden Ermittlungen von der Kriminalpolizei Würzburg unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.