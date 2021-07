Beamte kontrollieren angetrunken Fahrer in Erlenbach

Elektronisches Drogenschnelltestgerät für die Polizei. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Fahrraddiebstahl

Erlenbach. Zwischen dem 21. Juli 17:23 Uhr und dem 24. Juli 14:30 Uhr ist in der Schillerstraße ein lila-violettes Trekkingrad der Marke Kalkhoff, Typ Hiden, entwendet worden. Die Besitzerin des Rades hatte es mit einem Kabelschloss gesichert. Der unbekannte Dieb überwand die Sicherung und ließ auch noch eine vor Ort befindliche Kabeltrommel mitgehen. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Betäubungsmittelkonsumenten erwischt

Klingenberg-Trennfurt. Zwei junge Männer haben Beamte am Dienstag Abend gegen 20.30 Uhr, im Bahnhofsumfeld Trennfurt kontrolliert. Im Bereich des Radweges am Schwimmbad ertappten die Beamten einen 20-Jährigen, der gerade einen Joint rauchte. Einen weiteren Betäubungsmittelkonsumenten erwischten sie vor dem Bahnhof. Der junge Mann saß in einem Pkw und war dabei, sich einen Joint anzuzünden. Beide Männer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0