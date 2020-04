Baustromzählerschrank in Kleinheubach geklaut

Durch Abschrauben einer Schelle am Bauzaun gelangte der oder die Unbekannten Täter auf das Baugrundstück. Der Wert des Stromkastens wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Drogen in Dorfprozelten und Miltenberg gefunden

Im Bereich des Sportgeländes konnten gegen 21:40 Uhr mehrere junge Männer und Jugendliche beobachtet werden, wie sie offensichtlich sehr hastig eine Druckverschlusstüte versteckten. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten fünf Personen, wovon drei Personen gestellt und vorläufig festgenommen werden konnten. Einer der Täter ließ Rucksack und Geldbeutel mit Ausweispapier zurück und somit steht auch dessen Identität fest. Der Grund der Flucht war sehr schnell klar, denn im Bereich eines Bauwagens konnte Marihuanageruch festgestellt werden. Insgesamt wurde über 84 Gramm Marihuana und fast 8 Gramm Haschisch sichergestellt. Die Personen erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gegen 19 Uhr auf der Staatsstraße 2315 wirkte der 21-jährige Fahrer eines weißen Audi äußerst nervös. Der Grund war schnell gefunden, denn im Bereich des Tankdeckels wurde ein Klemmbeutel mit 4 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Der Anfangsverdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss bestätigte sich bei genaueren Tests nicht. Den jungen Mann erwartet ebenfalls eine Anzeige.

Gegen 15 Uhr wurde in der Brückenstraße ein 36 jähriger Fußgänger einer Personenkontrolle unterzogen. Wegen Auffälligkeiten wurde die Person genauer in Augenschein genommen und schließlich wurde in der Hosentasche in einem Plastikbehälter ein weißes Pulver aufgefunden und sichergestellt. Der Mann gab sofort zu, dass es sich bei dem Pulver um Kokain handelt. Eine Wiegung ergab ein Gewicht von fast 1,5 Gramm. Eine Anzeigenerstattung ist die Folge.

Unfälle in Eichenbühl und Bürgstadt

Um 13:40 Uhr kam es an der Einmündung Verbindungsstraße Etterweg zum Etterweg zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 63jähriger BMW-Fahrer missachtete die Vorfahrt und stieß mit einem Seat zusammen. Die 20-jährige vorfahrtsberechtigte Fahrerin zog sich bei dem Zusammenstoß eine Prellung an der Schulter zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000,- Euro.

Gegen 14 Uhr kam es in der Josef-Ullrich-Straße auf Höhe der Dreschhallte zu einem Unfall einer Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin übersah die Behelfsschranke und fuhr frontal auf die Schranke auf. Bei dem Sturz zog sie sich eine klaffende stark blutende Wunde am rechten Unterarm zu, die im Krankenhaus behandelt werden musste. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Auf der Staatstraße 2310 kam es im Baustellenbereich zur einer kurzzeitigen kleiner Stauung. Der Vordermann eines Subaru-Fahrer rollte rückwärts auf seinen Pkw auf und es entstand ein kleiner Schaden von geschätzten 50,- Euro. Trotz Aufforderung fuhr der Unfallverursacher weiter. Das Kennzeichen wurde von dem 56-jährigen Geschädigten wohl falsch abgelesen, denn es war nicht ausgegeben. Weitere Hinweise auf Farbe oder Fabrikat konnte der Mann nicht geben und somit hofft die Polizei durch einen Zeugenaufruf den unfallflüchtigen Pkw zu ermitteln.