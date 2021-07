Baustellenanhänger kurz vor Grafendorf beschädigt

Kurz vor Gräfendorf befindet sich momentan eine Baustelle und die Straße ist von Waizenbach kommend komplett gesperrt. Auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Gräfendorf stand ein Baustellenanhänger, welcher vermutlich durch einen Lkw verschoben und beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro beziffert.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Geparkten Pkw touchiert

Gemünden. Am Donnerstag gegen 15:30 Uhr touchierte eine 27-jährige Autofahrerin beim Ausparken von einem Parkplatz in der Duivenallee einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Passat. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Gemünden. Am Mittwoch gegen 13.40 Uhr erfasste ein 27-jähriger Autofahrer beim Befahren der Staatsstraße 2303 einen Waschbären. Das Tier wurde hierbei getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.