Baustellenabsperrung in Gambach durchfahren und leicht verletzt

Am Dienstag um 16:00 Uhr befuhr ein 85-jähriger BMW-Fahrer die B26 von Karlstadt in Fahrtrichtung Gambach. Die B26 ist hier aktuell aufgrund von Bauarbeiten komplett gesperrt. Der 85-Jährige fuhr bis zum tatsächlichen Beginn der Baustelle und fuhr dort ungebremst in die Absperrungen. Nachdem dieser die Absperrungen umgefahren hatte, kollidierte er mit einer Palette Randsteine, welche meterweit geschleudert wurden. Der BMW wurde im Frontbereich stark beschädigt und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der 85-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein örtliches Krankenhaus. Im Einsatz war die Feuerwehr Gambach unter Führung des Kreisbrandmeisters. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Unter Drogen am Steuer

Karlstadt. Am Dienstag um 08:25 Uhr wurde ein 20-jähriger Seat-Fahrer im Baggertsweg in Karlstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel den kontrollierenden Beamten auf, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Dieser musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Fahrrad gestohlen

Lohr. In der Nacht vom Montag auf Dienstag wurde in Lohr a. Main in der Straße „Am Sommerberg“ ein blaues Mountainbike der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder verdächtige Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der PI Lohr a. Main telefonisch 09352- 87410 oder per E-Mail pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Vorbildlich Verhalten nach Unfall

Lohr. Am Dienstagnachmittag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Lohr a. Main, bei denen sich die Verursacher eigenständig bei der Polizei Lohr a. Main meldeten. Bei beiden Fällen wurde ein geparkter Pkw touchiert und es entstand ein Sachschaden. Beide Geschädigten waren nicht vor Ort, weshalb der Unfall der Polizei gemeldet wurde um die Personalien auszutauschen und den Schaden folglich zu regulieren.

Diebstahl von 60 Rollen Solarkabel - hoher Schaden

Triefenstein. In der Nacht zum Dienstag wurden von der Baustelle des Solarparks etwa 60 Rollen Solarkabel (je 500 m; je 42 kg; Kupfer) im Gesamtwert von 34.500 Euro durch unbekannte Täter entwendet. Die Rollen befanden sich in einem eingezäunten Bauabschnitt der Baustelle an der Kreisstraße MSP 38. Der Drahtzaun wurde an zwei Stellen auf einer Länge von einigen Meter nach oben gebogen. Der Schaden am Zaun wird mit etwa 1000 Euro angegeben. Aufgrund des Gesamtgewichts von etwa 2,5 Tonnen Kupferkabel geht die Polizei davon aus, dass für den Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeug benutzt wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte bei der Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0 melden.

Diebstahl aus Handtasche - Suche nach Finderin der Geldbörse

Marktheidenfeld. Wie bereits am Freitag berichtet, wurde einer 78-jährigen Frau am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, in einem Discounter am Äußeren Ring aus ihrer Tasche im Einkaufswagen die Geldbörse gestohlen. Am gestrigen Dienstag wurde diese Geldbörse von einer unbekannten Frau in Hafenlohr aufgefunden und bei der Polizei abgegeben.

Die Finderin wird nun dringend gebeten, sich bitte bei der Polizei in Marktheidenfeld, unter Tel. 09391/9841-0, zu melden.

rbb/Polizeiberichte aus dem Kreis Main-Spessart