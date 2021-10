Baustelle in Karlstein nicht ordnungsgemäß abgesichert

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Um 11.45 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Lkw auf der Krefelder Straße. Im dortigen Bereich führt eine Firma Bauarbeiten durch und hatte hierzu die Fahrbahn aufgegraben. Das Loch in der Fahrbahn war mit Hartplastikplatten abgedeckt. Der Lkw-Fahrer erkundigte sich bei einem Bauarbeiter vor Ort, ob er mit seinem 27-Tonner die Aufgrabung passieren könnte, was dieser bejahte. Beim Überqueren gaben die Hartplastikplatten nach und der Lkw sackte mit der rechten Seite in die Aufgrabung. Unter erheblichem Aufwand konnte der abgesackte Lkw schließlich geborgen werden. Der Schade beläuft sich auf circa 2000€. Da neben der nicht ordnungsgemäßen Verwendung der Platten erhebliche Mängel an der Baustelle festgestellt wurden, erwartet den verantwortlichen Bauleiter nun eine Anzeige.

Unfallfluchten

Alzenau. Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag wurde ein VW, der in der Cranachstraße geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel angefahren. Hierbei entstand ein Schaden von 1.000 Euro.

Schöllkrippen. Am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr stellte eine Ford-Besitzerin fest, dass ihr linker Außenspiegel beschädigt worden war. Das Auto war zwischen Montagmittag und Mittwoch in der Ruhbornstraße abgestellt. Der Schaden beträgt circa 300 Euro.

Karlstein. Am Mittwoch um 07 Uhr stellte ein 50-jähriger Mann seinen VW Transporter in der Straße Am Kieswerk ab. Als er um 12 Uhr wieder wegfahren wollte, bemerkte er eine Beschädigung in Höhe von 500€ an der Heckklappe des Transporters.

Alzenau. Eine Frau hatte ihren Nissan am Montag um 17.30 Uhr in der Bernhardstraße abgestellt. Am Dienstag gegen 14.30 Uhr musste sie dann einen Schaden von circa 750 Euro an ihrem Fahrzeug feststellen. Der Verursacher war allerdings geflüchtet.

lady / Quelle: Polizei Alzenau