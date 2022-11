Bauschutt in Neuhütter Wald abgeladen

Auf einem Feldweg, der unmittelbar auf der Landkreisgrenze in Richtung Aschaffenburg verläuft konnten auffallend rosafarbene Fliesen und schwarze mit weißen Punkten vorgefunden werden.

Der Bauschutt wurde vom bislang unbekannten Täter extra mit Blättern abgedeckt und vor Ort zurückgelassen.

Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise, insbesondere Feststellungen eines weißen Sprinters auf den Feldwegen im Bereich der Tatörtlichkeit, werden telefonisch unter 09352/8741-0 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de erbeten.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Unter Drogen durch Gemünden

Gemünden. Bei einer Fahrzeugkontrolle in Gemünden hat die Polizei am Dienstagabend einen Mercedesfahrer gestoppt, der unter Drogen oder medikamenten zu stehen schien, so die Polizei. Der 24-jährige, der von Gemünden in Richtung Lohr unterwegs war, musste seinen Wagen stehen lassen. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe genommen.

Meldung der Polizeistation Gemünden