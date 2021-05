Bauschutt im Zellinger Wald entsorgt

Es konnte dann auch daraufhin ein 54-jähriger Mann aus Zellingen als Verursacher der Müllablagerungen ermittelt werden.

Parkplatzrempler

Karlstadt, Ldkr. Main-Spessart. Ein 73-jähriger Autofahrer streifte am Dienstag gegen 14:45 Uhr beim Ausparken aus einer Parklücke an der Ringstr., am Parkplatz unter der Südbrücke, einen dort geparkten Pkw. Dabei verursachte er an dem geparkten Wageneine kleine Delle und Lackschäden. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen beträgt ca. 1000.- Euro.

dc/Meldungen der Polizei Karlstadt