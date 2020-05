Bauschutt im Gebiet Habichstahl-Sohlacker entsorgt

Von der Menge des Bauschutts her handelt es sich vermutlich um eine Pkw-Anhängerladung. Hinweise auf den Verursacher liegen bisher nicht vor. Die Polizeiinspektion Lohr am Main ermittelt in dieser Sache und nimmt gerne sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Marihuana auf dem Skaterplatz

Frammersbach, Lkr. Main-Spessart. Am späten Freitagabend bzw. gegen 23:15 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main mehrere Heranwachsende im Bereich des Skaterplatzes in der Orber Straße in Frammersbach. Zuvor verständigten Anwohner die Polizei, da dort einige junge Leute mächtig Lärm machten. Bei der anschließenden Kontrolle und Durchsuchung konnte bei einem 19-jährigen Frammersbacher 1 Gramm Marihuana aufgefunden werden. Die Kleinmenge Marihuana wurde beschlagnahmt. Auf den 19-jährigen kommt nun ein Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz zu. Des Weiteren erhielten er und seine Begleiter einen Platzverweis.

dc/Meldungen der Polizei Lohr