Baumfällarbeiten nicht wie geplant verlaufen: Mann bei Wertheim schwer verletzt

Kurz vor 15 Uhr war der Mann mit seinem Pedelec von Nassig-Steingasse in Fahrtrichtung Wessental unterwegs. Zeitgleich waren mehrere Personen mit Baumfällarbeiten in der Nähe des Straßenrandes im Waldstück beschäftigt. Ein gerade gefällter Baum fiel jedoch nicht wie geplant in den Wald, sondern in Richtung Straße.

Kurz nachdem der Baum auf der Straße aufprallte, kam der 66-jährige Pedelec-Fahrer angefahren, stürzte über den Stamm auf der Fahrbahn und flog über seinen Lenker zu Boden. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Polizeipräsidium Heilbronn