Baumaschine in Seligenstadt gestohlen: Zeugen gesucht

Zwischen 15 und 18 Uhr gelangten die Diebe auf das Gelände und stahlen einen Vibrationsstampfer, der zuvor mit einem Schloss befestigt war.

Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0.

Vermisster 52-Jähriger ist wieder da

Hanau. Der seit dem 17. September vermisste 52-Jährige aus Hanau wurde wohlbehalten angetroffen. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

E-Scooter geklaut

Hanau-Innenstadt. Am Dienstag wurde gegen 15.20 Uhr in der Langstraße in Höhe eines dortigen Asia Marktes ein E-Scooter der Marke Ninebot von einem Unbekannten entwendet. Der Eigentümer, der den E-Scooter auf dem Gehweg abgestellt und den Markt betreten hatte, sah den Dieb noch in Richtung Fahrstraße/Marktplatz davonfahren. Er wird als etwa 20 Jahre alt mit dunklem Teint und schwarzen Haaren beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-120 entgegen.

Diebe waren auf Baustelle zugange

Hanau-Wolfgang. Diebe waren zwischen Montagmittag, 13 Uhr, und Dienstagmorgen, 8.40 Uhr, in der Ada-Lovelace-Straße auf einer Baustelle zugange. Noch ist unklar, wie die Täter sich Zugang zu dem Objekt verschafften. Dort entwendeten sie unter anderem Baumaschinen und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der 20er-Hausnummern beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.