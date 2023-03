Baumarktwaren in Frammersbach gestohlen

Hierbei handelt es sich um diverse Baumarktwaren wie Bolzenschneider, Akkus, Heizungssteuerungen und Kamerasysteme. Die genaue Anzahl und das Sortiment des Diebesgutes standen bei Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ebenfalls konnten noch keine detaillierten Angaben zum Beuteschaden genannt werden.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise, wer zum genannten Tatzeitpunkt Januar bis Ende Februar verdächtige Wahrnehmungen im Baumarkt gemacht hat und bittet um Rückmeldung bei der Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.lohr.pi@polzei.bayern.de

Handy aus Fahrzeug gestohlen

Lohr. Am Montag, in der Zeit von 18.25 Uhr bis 18.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz an der Westtangente, unterhalb des Bezirkskrankenhaus, aus einem Pkw ein Handy der Marke „Samsung Galaxy A 52" entwendet. Das Handy lag auf dem Beifahrersitz. Während der Eigentümer kurz zu einem Container ging und Sachen entsorgte, schlug der Dieb zu und entnahm das Handy aus dem nicht verschlossenen Fahrzeug.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 09352/87410 oder per Email unter pp-ufr.lohr@polizei.bayern.de

mci / Quelle: Polizei Lohr